Polícia Militar tira de circulação três armas de fogo em Manaus

Três armas e entorpecentes foram apreendidos de ontem (9), para este domingo (10) | Foto: Divulgação/ PMAM

Manaus - A Polícia Militar tirou de circulação neste fim de semana três armas de fogo, em Manaus. A primeira ocorrência foi bairro Novo Aleixo, Zona Norte, na noite de sábado (9), um homem de 32 anos foi preso com drogas e uma arma de fogo.

Segundo os policiais, a prisão do homem ocorreu, por volta das 20h30, após uma denúncia anônima, informando sobre um homem que estaria em posse de uma arma de fogo no Campo do Roma, localizado na rua Ivaporá.

No local, o suspeito foi abordado e revistado. Com ele, a polícia encontrou uma arma de fogo presa na cintura e entorpecentes no bolso da bermuda. Ele foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material encontrado.

Após denúncia, os policiais se dirigiram ao local a tempo de avistar o suspeito, que foi abordado e revistado | Foto: Divulgação/ PMAM

Já por volta das 2h deste domingo (10), também na Zona Norte, policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens armados em uma festa do bairro Alfredo Nascimento.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, de numeração suprimida e duas munições, além de uma pistola 765, sem numeração, com mais uma munição de calibre 32.

De acordo com os policiais, integrantes do 2º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) da Rocam, durante patrulhamento de segurança na Zona Leste, a equipe recebeu uma denúncia, via Whatsapp, informando sobre dois homens que estariam exibindo armas em uma festa na rua Belo Horizonte.

Ao chegar no endereço, a guarnição avistou os dois suspeitos rapidamente e, com ele, foram encontradas as armas apreendidas. Os dois homens foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).