Polícia acaba com festa em Manaus e prende dupla com arma

Armas apreendidas com os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus – Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) acabou com uma festa, na madrugada deste domingo (10), por volta das 2h20, em uma casa na rua Belo Horizonte, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Dois homens de 25 e 27 anos foram presos.

No local, foram apreendidas drogas, além de duas pistolas de 9mm e 765, além de munições de calibre 9mm e 32.

De acordo com a polícia, os denunciantes relataram que esse tipo de festa é comum durante o fim de semana no bairro. O grupo costuma colocar o volume do som alto, desrespeitando os horários legais para o volume da música.

Vale ressaltar que, devido à pandemia da Covid-19, festas e qualquer outro tipo de aglomeração estão suspensas. O fato pode aumentar o risco de contaminação da doença.

Os suspeitos foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Na delegacia, a equipe da Rocam identificou que um dos suspeitos possui passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.