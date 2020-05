Polícia acaba com mais duas raves regadas a drogas em Manaus

A polícia encontrou várias drogas nas duas ocorrências | Foto: divulgação

Manaus – A polícia acabou com mais duas festas rave regadas a muita droga neste domingo (10), em Manaus. As ocorrências foram registradas no Distrito Industrial I e no Adrianópolis, zonas Sul e Centro-Sul, respectivamente.

Conforme os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência do Distrito aconteceu, por volta das 4h, após uma denúncia feita por moradores da área, informando sobre a aglomeração de pessoas em uma festa na avenida Manaus 2000.

Ao chegar ao endereço citado, a guarnição percebeu dois jovens que, ao notarem a presença da viatura da Polícia Militar, saíram correndo da festa. A dupla foi alcançada e detida.

Com eles, a polícia encontrou 12 aparelhos celulares, dois carregadores, sete relógios de pulso, 26 porções de maconha do tipo skunk, 10 porções supostamente de cocaína e R$ 46,75 em espécie.

As ocorrências foram atendidas após denúncias | Foto: Divulgação

Foi feita orientação sobre os riscos da aglomeração de pessoas durante a pandemia da Covid-19. Os dois suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências legais.

Já durante a manhã, a Polícia Civil, com o apoio dos Policiais Militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atendeu uma ocorrência também após uma denúncia de moradores da rua Miguel Ângelo sobre o barulho causado por uma festa no Adrianópolis.

Os maiores de idades foram levados para o 1ºDIP e os adolescentes para a Deaai | Foto: divulgação

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram drogas e vários jovens. Segundo informações, a casa estaria na responsabilidade de um adolescente. A mãe dele estaria viajando e ele estava alugando o local durante vários dias para amigos.

No local, a polícia encontrou cocaína, maconha e drogas sintéticas. Os maiores de idade foram levados ao 1° DIP e os menores para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).