Tentativa de sequestro em Benjamin Constant termina com dois mortos

Dois suspeitos foram baleados e não resistiram ao chegar no hospital | Foto: Divulgação/ PMAM

Benjamin Constant - Dois homens morreram após roubar um carro e tentar sequestrar um casal de comerciante do município de Benjamin Constant. O fato aconteceu na noite do último sábado (9).

A Polícia Militar recebeu a denúncia por volta das 20h. Três homens, em duas motocicletas, abordaram o casal no momento que estavam voltando do comércio onde trabalham para a casa.

Após a tentativa frustrada de sequestro, os criminosos fugiram levando o carro do casal. As vítimas ligaram a polícia que, rapidamente, se deslocou para a rua Pedro Luís da Silva, no bairro Colônia.

Objetos apreendidos com os três suspeitos | Foto: Divulgação/ PMAM

Chegando lá, os policiais foram informados de que os suspeitos haviam se escondido em uma casa, próximo a uma creche no local. Ao avistar a equipe da Polícia Militar, os três homens dispararam contra os policiais.

Os PMs revidaram e acertaram dois dos criminosos. Eles foram levados para o Hospital Melvino de Jesus, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Na 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a Polícia Militar apresentou os objetos apreendidos, sendo um revólver, com uma munição intacta e três deflagradas, um simulacro de pistola na cor preta, dois moletons com capuz, três máscaras reutilizáveis de proteção individual, duas motocicletas e um telefone celular.