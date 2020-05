Músico é esfaqueado em discussão na Compensa e morre no Joventina Dias

Manaus - Na noite do último domingo (11), o músico Manoel Ricardo da Silva Oliveira, de 36 anos, foi encontrado por volta das 21h esfaqueado na Ilha Gelada da avenida Coronel Cirilo Neves, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações passadas por uma amiga da vítima, ele saiu para comprar cervejam e teve uma discussão com um homem, ainda não identificado, que o golpeou com uma facada no coração.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelas pessoas que o encontraram. A vítima foi encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos.

Manoel havia saído para ir a uma distribuidora de bebidas | Foto: Divulgação

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Manoel e registrou por volta das 23h30. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.