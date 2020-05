Ambulante morre ao ser esfaqueado em briga no Centro de Manaus

Manaus - Um ambulante, que aparenta ter idade entre 35 a 45 anos de idade e trabalhava como carreteiro, foi encontrado morto na rua Barão de São Domingos, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.



Segundo informações de testemunhas, a vítima trabalhava no bairro quando acabou se desentendendo com um homem, inicialmente identificado como "Moisés". Na ocasião, os dois acabaram iniciando uma luta corporal até que o suspeito golpeou o ambulante com uma facada no peito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e, no local, ainda realizou buscas pelo suspeito, mas sem sucesso.

Ao ser feita a perícia pelo Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), foi constato morte por arma branca, com golpe no coração, ocasionando a morte ainda no local do crime.

No momento, familiares da vítima a reconheceram e, profundamente abalados, não quiseram dar depoimento sobre o ocorrido.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Segundo PMs da 24ª Cicom, o suspeito de autoria do crime pode ter passagem pela polícia.