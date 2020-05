Dupla é presa após furtar loja de sapatos no Centro

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação/PM

Manaus - Após apresentarem atitude suspeita, uma dupla de homens de 31 e 41 anos foram presos no momento em que tentavam cometer furto de sapatos em um estabelecimento comercial na rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Manaus. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11), por volta das 2h45. Um dos criminosos, tentou fugir da abordagem policial mas ficou preso em uma grade de proteção.

De acordo com o tenente T. Viana da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando avistou um dos suspeitos no segundo andar da loja, jogando calçados para o comparsa que estava no térreo.

"Demos voz de parada a dupla, um deles logo se entregou, mas o segundo ainda tentou fugir, porém conseguimos detê-lo após ele ficar preso em uma grade de proteção. Um deles inclusive era vigilante na área. Estão se aproveitando do fechamento do comércio para cometerem esse tipo de crime, mas a polícia está nas ruas. Com eles apreendemos uma arma de fogo falsa, uma faca e quantia de R$ 442", explicou.

Denúncias

Quem quiser fazer denúncias sobre crimes na área do Centro de Manaus, pode entrar em contato com a polícia por meio do número (92) 98842-1548, linha direta da 24ª Cicom. Após ser presa, a dupla foi conduzida ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.