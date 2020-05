Durante fim de semana, PM apreende mais de 20 pessoas em Manaus

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 21 suspeitos e apreendeu quatro adolescentes por receptação, roubo, furto, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram entre a última sexta-feira (8) e a madrugada de hoje (11). As guarnições da PM também apreenderam, durante as ações, sete armas de fogo, um simulacro, 22 munições, R$ 990 em espécie, duas balanças de precisão, oito relógios, 14 celulares, seis tênis, uma faca, um cinto de guarnição militar com coldre tático e uma boina.

No Centro, em patrulhamento de rotina na madrugada desta segunda-feira (11), policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens flagrados furtando uma loja de calçados na rua Quintino Bocaiuva. Com eles, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, uma lanterna, dois celulares, uma faca, seis tênis, além de um cinto militar com coldre tático e uma boina, e R$ 442 em espécie.

Um homem de 34 anos foi preso por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) após denúncias anônimas. A guarnição abordou o suspeito na rua Santo Antônio de Borba, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Com ele, foram encontradas 72 trouxinhas de cocaína, uma arma de fogo calibre 32 com duas munições intactas.

Na rua Perseu, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital, um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas. Durante abordagem, policiais militares encontraram com o suspeito duas porções médias de oxi, 43 trouxinhas da mesma substância entorpecente, 32 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão, além de R$ 200 em espécie.

Veículos recuperados

Ainda durante as ações da PM na capital, seis veículos com restrição de roubo foram recuperados nos bairros Cidade Nova, Novo Aleixo, Compensa 2 e Cidade de Deus. Duas pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos.

Veículos

Volkswagen Amarok, cor branca, placa QZB-3J28

Volkswagen Voyage, cor preta, placa PHE-3944

Chevrolet Corsa Wind, cor vermelha, placa JWL-3610

Hyundai HB20, cor prata, placa NOW-6212

Volkswagen Gol, cor prata, placa JWQ-6582

Renault Sandero, cor branca, placa PHF-0H52

