Perseguição policial termina em acidente na avenida Djalma Batista

A viatura da Polícia Militar ficou destruída | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma perseguição policial na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul, terminou em acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar, uma motocicleta com restrição de roubo e um veículo de passeio. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 16h.

Conforme a equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe estava realizando patrulhamento de rotina quando avistou dois homens em atitude suspeita. Os suspeitos estavam em uma motocicleta modelo Honda CB 300, de placa NPB-9B12 , de cor vermelha, e os policiais decidiram dar ordem de parada. Eles não obedeceram e começaram a empreender fuga.

Arma de fogo falsa apreendida durante a ação policial | Foto: Suyanne Lima

A viatura iniciou o acompanhamento e, no semáforo que liga a avenida ao conjunto Eldorado, acabou colidindo com a motocicleta dos suspeitos e um veículo de passeio que estava parado, modelo Fiat Uno, de cor prata. Com o impacto, os suspeitos caíram da motocicleta. Um conseguiu fugir, já o comparsa foi detido com uma arma de fogo falsa.

O suspeito foi detido no local do crime | Foto: Suyanne Lima

Um policial e o motorista do veículo de passeio tiveram escoriações. A viatura, motocicleta e o veículo de passeio ficaram destruídos. A motocicleta ficou no meio da pista sentido centro-bairro e o fluxo no lugar ficou com retenção. O suspeito recebeu voz de prisão, em flagrante, e foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.