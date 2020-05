Jovem agride irmã após questioná-la sobre homem parado no portão

O caso foi apresentado na DECCM Norte | Foto: Divulgação

Manaus - Um auxiliar de serviços gerais de 24 anos foi preso na manhã do último domingo (11), por volta das 9h36, após agredir fisicamente a própria irmã, uma jovem de 23 anos. O crime aconteceu na casa da família, na rua das Granadas, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a delegada Acácia Pacheco, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM-Leste), em depoimento, a vítima relatou que estava no local, quando o irmão - que é agressivo e usuário de drogas - chegou questionando sobre um homem que estava na frente do imóvel.

Ao falar que não conhecia o rapaz, a mulher foi agredida com puxões de cabelo, socos e empurrões. Ainda conforme a delegada, agressões aconteceram na frente da filha da vítima, que pedia para o tio parar de bater na mãe dela.

Após as agressões, a vítima foi até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deu parte do próprio irmão. Os policiais foram até o local do crime e prenderam o suspeito.

Durante procedimentos cabíveis na DECCM, o agressor foi autuado, em flagrante, por vias de fato. Por não pagar fiança no valor de R$ 2 mil, nesta segunda-feira (11), ele foi apresentado em audiência de custódia, onde ficou à disposição da Justiça.