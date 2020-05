Tentativa de sequestro falha e dois bandidos morrem no interior do AM

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Benjamim Constant - Na noite do último sábado (9), um homem suspeito de assalto foi detido por policiais militares em uma casa, na rua Pedro Luís da Silva, bairro Colônia, próximo a uma creche-escola em Benjamim Constant, distante 1.121 quilômetros de Manaus. Durante a ação, após serem recebidos a tiros, os policiais atingiram outros dois suspeitos, comparsas do preso, que chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital local, mas não resistiram aos ferimentos.

Conforme os policiais da 2ª CPM, a ocorrência se deu após denúncia feita por um comerciante de 59 anos, informando que ele e sua esposa, de 40 anos, haviam acabado de sofrer uma tentativa de sequestro e roubo realizada por um trio utilizando armas de fogo e duas motocicletas.

Os policiais se dirigiram ao endereço fornecido pelo denunciante, onde foram recebidos com disparos. A equipe revidou a agressão, atingindo dois dos suspeitos.

Após tomar controle da situação, os policiais acionaram a ambulância para socorrer e transportar os feridos até o Hospital Municipal Malvino de Jesus, onde os dois morreram horas depois. Ainda na ação, foram ainda apreendidos um revólver com uma munição intacta e três deflagradas, um simulacro de pistola preta, um aparelho celular, dois moletons pretos com capuz, três máscaras de boca e duas motocicletas.

Os policiais apresentaram o terceiro suspeito detido no 51º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com a materialidade apreendida, para as devidas providências legais cabíveis.

*Com informações da assessoria