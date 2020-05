Trio envolvido em assalto é preso em Maués

A motocicleta estava sendo utilizada para cometer os arrastões | Foto: Divulgação

Maués - Dois homens e um adolescente de 16 anos foram capturados na noite de domingo (10), em Maués (município, distante 276 quilômetros de Manaus) com uma porção de maconha in natura em uma sacola plástica, dois aparelhos celulares oriundos de assalto e uma motocicleta.



Conforme os policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a ocorrência se deu após recebimento de denúncia relatando que dois indivíduos armados estavam praticando assaltos contra pedestres do Centro da cidade. Segundo as vítimas, eles estavam em uma motocicleta preta. Uma guarnição foi formada para as buscas dos suspeitos, que foram encontrados numa residência do bairro de Santa Luzia.

Ao perceber a presença dos policiais, os dois suspeitos fugiram pelos fundos da casa, indo se esconder em uma área de mata alagada do bairro, onde foram encontrados, juntamente com a motocicleta e a porção de maconha.

Os dois confessaram os assaltos à mão armada no Centro, e ainda declararam que os dois aparelhos celulares roubados estavam sob a posse de um receptador de furto, de 21 anos de idade. Os policiais foram ao endereço do interceptador, com quem foram encontrados os dois celulares.

Os dois suspeitos adultos receberam voz de prisão e o adolescente recebeu voz de apreensão, sendo todos encaminhados para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Maués.

*Com informações da assessoria