Jovem conhecido por atuar no tráfico é preso no Zumbi dos Palmares

O suspeito foi apresentado no 14° DIP | Foto: Suyanne Lima/Divulgação PM

Manaus - Deivison Souza Freitas, de 18 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 14h, com 53 trouxinhas de oxi. O caso aconteceu na rua do Igarapé, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o sargento Radson da 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem é conhecido na área por atuar no tráfico de drogas, mas nunca havia sido pego em incursões anteriores. Hoje (11), uma guarnição estava realizando patrulhamento de rotina, quando avistou o rapaz em atitude suspeita.

"Assim que ele percebeu a presença da viatura, ele tentou fugir. Momento em que iniciamos uma perseguição e ele entrou em um terreno onde tentou se desfazer de uma sacola plástica. Conseguimos deter o rapaz e apreender o material entorpecente. Essa é a primeira passagem dele pela polícia", explicou o sargento.

Deivison foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele deve ficar à disposição da Justiça.