Homem é preso após furtar ventiladores de agência bancária em Manaus

A dupla ainda deixou trancada uma das portas principais da agência. | Foto: Divulgação

Manaus - Sem se preocupar com as câmeras de segurança, um homem, identificado pela polícia como Lucas Ranyere Nascimento Ribeiro, de 25 anos, acabou preso após invadir uma agência bancária, localizada na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. Com ajuda de um comparsa, que conseguiu fugir, ele furtou dois ventiladores do local. A ação criminosa ocorreu por volta da 19h30 do último domingo (10).

Para entrar no estabelecimento, a dupla quebrou a vidraça de uma das portas giratórisa e conseguiu retirar os objetos. Na fuga, a dupla ainda deixou a porta principal trancada com uma corrente, pelo lado de dentro.

Um supervisor da segurança, que não teve o nome divulgado, observou a atuação dos suspeitos de uma sala de monitoramento e acionou policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ao chegarem ao local, os policiais logo verificaram os danos causados e analisaram as gravações do circuito interno. Com as características dos suspeitos, os policiais iniciaram as buscas e, do lado de fora, encontraram Lucas, que estava do outro lado da rua observando a movimentação.

Durante uma revista pessoal, os policiais não encontraram nada com ele, porém confirmaram que se tratava de um dos invasores.

Lucas recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Até a publicação desta matéria não havia informações se os ventiladores furtados haviam sido recuperados. O segundo suspeito também continuava foragido.