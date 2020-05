Miss Manicoré é encontrada morta no apartamento do namorado em Manaus

A jovem chegou a ser finalista no concurso Miss Amazonas | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - A Miss Manicoré Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta, na madrugada desta terça-feira (12), no apartamento do namorado dela, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

A jovem, natural de Manicoré (333 km distante de Manaus em linha reta), estava desaparecida deste o último domingo (10), junto com o namorado, identificado apenas como Rafael. Familiares chegaram a divulgar imagens tentando encontrá-los. Kimberly Karen venceu o concurso de Miss Manicoré em 2019 e chegou a ser finalista no Miss Amazonas.

A Miss estava com perfurações no pescoço e no abdômen | Foto: Arquivo Pessoal

O corpo foi encontrado por volta das 3h30. Rafael não estava no local e é apontando como o principal suspeito do assassinato da jovem.

De acordo com o registro do Instituto Médico Legal (IML), Kimberly Karen estava com perfurações de faca no pescoço e no abdômen.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está fazendo as buscas para encontrar Rafael.