Amigos e familiares lamentam morte de Kimberly Mota, a Miss Manicoré

A jovem estava desaparecido desde o domingo do Dia das Mães | Foto: reprodução

Manaus - Após ser constatada a morte da modelo e Miss Manicoré, Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, que foi encontrada no apartamento do namorado, na Avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus, familiares e amigos pedem justiça e compartilham a imagem do suspeito do crime nas redes sociais.

Uma amiga da modelo descreveu o sentimento nas redes sociais. " Descanse em paz Kimberlu Mota. Eu estou sem palavras nesse momento tão triste. Força para toda a família”, publicou.

Outra amiga compartilhou fotos de Kimberly e a descreveu como uma mulher encantadora e prestativa.

“Menina, não dá para acreditar que isso aconteceu. Te roubaram os sonhos, te tiraram a luz do dia. Que você descanse em paz. Sempre vai ser lembrada pelo seu sorriso encantador, pela beleza natural que só você tinha. Que você descanse em paz, meu bem, Deus lhe receberá de braços abertos. Que a justiça de Deus não falhe, que quem fez essa maldade com você pague caro. Peço a Deus que conforte os corações de toda a sua família. Essa triste notícia deixou muito mal até quem só lhe conhecia de vista. É revoltante tudo isso, eu fico tão mal. Como, meu Deus, alguém é capaz de tirar a vida de outra pessoa assim? Isso me causa revolta. Vou sentir saudades”, lamentou.

A modelo doou sangue na semana passada e incentivou os seguidores para irem ao HEMOAM | Foto: reprodução

O primo da Miss, Pedro Henrique, também se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Kimberly. "Dizer adeus à minha prima é a tarefa mais difícil que já vivi. Dói muito saber que não posso mais vê-la ou abraçá-la. Ela era uma verdadeira amiga e perder um familiar é sempre uma dor imensa. Vou guardar nossas lembranças com muito carinho e espero que, assim, ela possa continuar viva de alguma forma”, disse em homenagem.

Entenda o caso

Kimberly estava desaparecida desde o dia 10 de maio, conforme publicação de amigos e familiares nas redes sociais. A modelo não teria dado mais notícia desde a noite após publicar uma homenagem para a mãe Neylla.

O corpo de Kimberly foi encontrado por volta das 3h30 desta terça-feira (12) no apartamento do namorado Rafael, que é apontando como o principal suspeito do assassinato da jovem.

De acordo com o registro do Instituto Médico Legal (IML), Kimberly Karen estava com perfurações de faca no pescoço e no abdômen.