Término de relacionamento pode ter motivado assassinato de miss, no AM

A jovem foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (12) em Manaus | Foto: Divulgação/Redes sociais

Manaus – O assassinato da miss Manicoré (município distante 330 kg de Manaus), Kimberly Karen Mota de Oliveira, encontrada morta na madrugada desta terça-feira (12), pode ter sido motivado após término de relacionamento amoroso. A informação é da delegada Sandra Ribeiro, da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

"Nós acreditamos que eles tiveram uma briga, pois eles tinham esse relacionamento que ela pôs fim. Como ela foi morta a facadas, acreditamos que houve uma briga entre os dois", disse a delegada nesta terça (12).

Ainda segundo informações da delegada, a identidade e crachá do namorado, principal suspeito, estavam no local, assim como a faca utilizada para realizar os golpes, que também havia sido abandonada no local do crime.

Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, ingressou no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) em outubro de 2017, no cargo de Analista Judiciário da Área Judiciária. A polícia investiga para saber se ele teria sido transferido para Manaus.

A delegada também informa que os dois namoravam há dois meses e estavam recém-separados. Não há informações se ele tem passagem pela polícia, mas estão analisando para saber se há o registro em São Paulo.

No momento atual das investigações, a testemunha que encontrou Kimberly, está sendo ouvida. O principal suspeito de autoria do crime, Rafael Fernandes, está sendo procurado pela polícia.

O caso

A miss Manicoré Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta, na madrugada desta terça-feira (12), no apartamento do namorado dela, localizado na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

A jovem, natural de Manicoré, estava desaparecida deste o último domingo (10), junto com o namorado, identificado apenas como Rafael. Familiares chegaram a divulgar imagens tentando encontrá-los. Kimberly Karen venceu o concurso de Miss Manicoré em 2019 e chegou a ser finalista no Miss Amazonas do mesmo ano.