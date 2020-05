'Ele nunca faria isso', diz mãe do namorado de Kimberly Mota

A mãe do suspeito ficou sabendo o fato pelas redes sociais e defendeu o filho | Foto: reprodução

Manaus - A morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, chocou a todos. Ela foi encontrada, na madrugada desta terça-feira (12), com perfurações no pescoço e abdômen no apartamento do namorado Rafael Fernandez, que é o principal suspeito do crime.

A mãe dele, que está em tratamento contra um câncer, em São Paulo, soube do desaparecimento do filho pelas redes sociais e saiu em defesa de Rafael: "Ele não faria nunca uma coisa dessa".

Na mesma publicação, onde familiares e amigos pedem para que Rafael seja encontrado, a mãe pergunta o que estava acontecendo e por qual motivo estariam procurando pelo filho. Alguns atacaram a mulher e outros pediram que entendessem, pois ela não teria culpa.

"Gente a mãe dele está nos comentários, pelo visto ela nem sabia disso, não joguem a culpa para cima dela nem ataquem como muitos estão fazendo, acho que ela está fazendo um tratamento contra o câncer, nenhuma mãe quer um filho assassino então a ficha dela ainda vai cair, mas não ataquem a senhora", disse uma internauta.

Outra internauta comentou "Eu vi o quanto ela foi atacada no comentário. As pessoas estão achando que ela está passando a mão na cabeça dele, mas não entendem o desespero de uma mãe descobrindo no Facebook tudo isso", disse

No dia 23 de abril, Kimberly postou em uma rede social uma foto em que segura um buquê de girassóis. Ela marcou o namorado Rafael Fernandez. O perfil dele está ativado, mas privado e sem publicações.

Sobre o caso

A jovem estava desaparecida deste o último domingo (10), junto com o namorado. Familiares e amigos chegaram a divulgar imagens tentando encontrá-los. Kimberly Karen venceu o concurso de Miss Manicoré em 2019 e chegou a ser finalista no Miss Amazonas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está fazendo as buscas para encontrar Rafael e desvendar o caso.