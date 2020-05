Em Manaus, homem surta, quebra o portão da casa e bate na esposa

O homem agredia a mulher em casa | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem de 51 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (12) depois de causar estragos no portão da casa onde morava. Ele foi denunciado pela esposa por ameaças e violência doméstica, no bairro São José I, Zona Leste de Manaus.

Os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram o homem e conduziram a vítima e o agressor para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para prosseguimento da denúncia por parte da autoridade competente.

Proteção para mulheres

As medidas protetivas para mulheres que sofreram algum tipo de violência podem ser solicitadas ou prorrogadas por meio de requerimento feito por telefone. Elas podem pedir a prorrogação da medida protetiva por meio de um requerimento feito por telefone no 1º, 2º e 3º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher.

Os números disponíveis são:

(92) 99972-8953

(92) 98449-7084

(92) 3303-5011

(92) 3303-5012

No último dia 4 de maio, uma filha chamou a polícia pois não aguentava mais ver a mãe ser agredida pelo companheiro. O crime ocorreu na casa da família localizada na rua Apóstolo Pedro, comunidade Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

A mulher teria pegado o celular do companheiro e após conseguir tomar da mãe da mulher, o arremessou contra a vítima e depois a atingiu com um porta copos. Ao ver a cena, a filha acionou a equipe da 26ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) que atendeu a ocorrência e prendeu o suspeito.