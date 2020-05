Menina de 13 anos diz que foi agredida e estuprada pelo pai em Manaus

A filha confirmou o abuso sexual | Foto: Lucas Silva

Manaus - Um homem de 39 anos foi preso, na segunda-feira (11), após ser denunciado pela filha, uma adolescente de 13 anos por estupro e lesão corporal. O crime aconteceu na rua Careiro, bairro São José, Zona Leste de Manaus. O Conselho Tutelar da Zona Leste pediu a prisão do homem.

Os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram na casa e encontraram a adolescente que confirmou, na frente do pai, os estupros e agressões feitas pelo pai.

A conselheira tutelar da 2ª Etapa da Zona Leste, Ângela Aguiar Santos, informou que o crime de estupro com lesão corporal vinha sendo praticado pelo pai com quem ela morava. Ele foi encaminhado, juntamente com a vítima e a conselheira tutelar, para a Delegacia Especializada em Proteção a Crianças e Adolescentes (Depca) para as averiguações relativas ao flagrante delito.

Outros casos de estupro

Também na segunda-feira (11), um homem foi espancado pela população após estuprar uma criança de 10 anos , na rua Lagoa Bonita, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informou a delegada Joyce Coelho, a criança foi levada para a casa da família e um desconhecido entrou no local e abusou sexualmente dela. A criança pediu socorro dos vizinhos e passou as características do autor. Houve perseguição e agressão por parte dos populares.