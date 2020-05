PM prende sete pessoas e recupera quatro veículos roubados

Quatro veículos com restrição de roubo e furto também foram recuperados | Foto: Divulgação

Manaus - Entre esta segunda-feira (11) e a madrugada de hoje (12), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu sete suspeitos e apreendeu um adolescente em Manaus. As prisões ocorreram pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação, tentativa de homicídio e roubo. Um foragido da Justiça do Estado do Pará também foi preso. As guarnições também apreenderam quatro armas de fogo, 19 munições, R$ 653 em espécie, uma prensa hidráulica e dois celulares.

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) na rua 28, Invasão Buriti, na zona norte de Manaus, após participar de uma tentativa de homicídio. As vítimas, de 13 e 16 anos, haviam sido torturadas, e uma delas conseguiu escapar. A adolescente de 13 anos relatou que o suspeito entregou uma faca a outro autor, que lesionou a cabeça da outra vítima.

Após denúncias anônimas, policiais militares da Força Tática estiveram na rua Geraldo Nascimento, bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte, quando se depararam com alguns homens em atitude suspeita. O grupo fugiu ao perceber a presença da viatura. Minutos depois, os suspeitos foram abordados e, com um homem de 33 anos, a guarnição encontrou uma arma de fogo calibre 38 com três munições intactas e algumas porções de substância entorpecente. Com outro suspeito, um homem de 25 anos, foi encontrada uma pistola PT40 com carregador e cinco munições intactas, além de 125 trouxinhas de oxi, uma balança de precisão e R$ 160 em espécie.

Veículos recuperados

Durante as ações da PM nas últimas 24 horas, quatro veículos com restrição de roubo e furto também foram recuperados. Eles foram localizados nos bairros Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, Compensa e Centro da cidade.

Veículos

Chevrolet Celta, cor preta, placa OAK-2139

Fiat Palio, cor azul, placa OAM-2808

Volkswagen Fox, cor prata, placa OAO-4136

Toyota Corolla Flex, cor branca, placa OAC-9049.

*Com informações da assessoria