Homem é baleado com tiro na barriga ao reagir a assalto em Manaus

Manaus - Um homem, identificado como Amauri Ribeiro da Silva , foi alvejado com um tiro na barriga na noite desta segunda-feira (11), na Rua Jenipapo, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas por moradores do local, ocupantes de um carro branco passaram pela via e anunciaram o assalto. A vítima acabou reagindo a ação dos bandidos e foi atingida com um tiro.

Policiais Militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom) realizaram patrulhamento na área na tentativa de prender os criminosos, que fugiram do local e não foram localizados até à publicação desta matéria.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o local e fez o socorro da vítima até uma unidade hospitalar. A polícia investiga a tentativa de latrocínio.