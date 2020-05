Homem é morto a tiros no interior e conhecidos removem o corpo

O corpo foi transportado em uma embarcação | Foto: Divulgação

Manaus - Conhecidos de Charlesson Freitas da Silva, que tinha 28 anos, removeram por conta própria, para a cidade de Manaus, o corpo dele - que foi executado a tiros na tarde de segunda-feira (11), por volta das 15h, na comunidade Nova Canaã, em Novo Airão (município distante 115 quilômetros em linha reta de Manaus).



Segundo informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo do homem foi transportado em uma embarcação para o escadão da rua Beira Rio, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para prosseguir com a remoção do corpo em Manaus.

No local da remoção, nenhum dos conhecidos soube informar as circunstâncias do crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar a autoria e motivação do crime.