Jovem envolvido em estupro coletivo de vítima de 13 anos é apreendido

Manaus - Um jovem, de 18 anos, foi apreendido nesta terça-feira (12) pela participação em um crime de estupro qualificado, que teve como vítima uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu quando o jovem ainda tinha 17 anos.

Segundo a polícia, na ocasião do crime, o infrator participou, juntamente com outros três indivíduos, do estupro coletivo que teve como vítima a menina de 13 anos.

“A ordem judicial em nome dele foi expedida, no dia 14 de fevereiro deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI). Na manhã de hoje, nos deslocamos ao endereço do jovem, no bairro Compensa, zona oeste da capital, onde foi cumprido o mandado”, explicou o delegado Rodrigo Barreto.

O jovem irá responder por estupro qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 5° DIP, ele foi encaminhado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitoza, onde ficará internado, à disposição da Justiça.

