Tiroteio deixa feridos e um morto em Manaus: criança é baleada

Manaus - Na noite desta terça-feira (12), um intenso tiroteio na rua 21 de junho, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, deixou os moradores assustados. Três pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de 12 anos, e um homem conhecido como "Kevinho" foi morto .

O bairro da zona Oeste de Manaus está sofrendo com ataques promovidos por facções criminosas que brigam para dominar as bocas de fumo da Família do Norte (FDN). Na semana passada foram cinco homicídios registrados no local.

De acordo com testemunhas, homens armados chegaram ao local em um carro e saíram atirando contra um grupo de pessoas que estavam sentadas próximo a uma banca de churrasco. As pessoas correram, mas três pessoas foram baleadas.

A primeira informação é que o garoto de 12 anos estaria em uma igreja evangélica, quando foi atingido por uma bala perdida na cabeça. Kevinho foi atingido por, pelo menos, três tiros e morreu antes de ser socorrido.

Todas as vítimas foram levadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa.

Familiares e amigos foram até a unidade de saúde em busca de informações. Houve confusão e muito choro na frente do SPA.

A criança foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para outro hospital da capital. O estado de saúde dela não foi divulgado.