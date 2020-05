Urgente: Justiça decreta prisão de suspeito de matar miss, em Manaus

Crime brutal chocou a sociedade amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, apontado como o principal suspeito de matar a Miss Manicoré, Kimberly Karen Mota de Oliveira , de 22 anos, passou a ser considerado foragido. No início da noite desta terça-feira (12), o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), por meio do juiz George Hamilton Lins Barroso, expediu o mandado de prisão temporária em nome do servidor público.

Com a ordem judicial, a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue empenhada nas buscas pelo suspeito. Sem revelar muitas pistas, a delegada Zandra Ribeiro, responsável pelo caso, se mostrou otimista durante entrevista ao portal EM TEMPO .

"Acredito que até amanhã teremos boas notícias, não posso divulgar muitas informações para não atrapalhar as investigações", esclareceu a adjunta da DEHS.

O paradeiro de Rafael ainda é desconhecido , a delegada ressaltou que monitorou os registros de saídas do aeroporto de Manaus e nenhuma pessoa com o nome do suspeito saiu da cidade nas últimas horas. O suspeito fugiu do local do crime com o carro dele, modelo Audi, de cor branca, e levantou a hipótese dele ter escapado pelas rodovias. Uma informação de que ele estaria em Roraima foi levantada nas redes sociais, mas a polícia amazonense, ainda, não confirmou se, de fato, Rafael deu entrada no estado vizinho.

A foto de uma ficha de controle epidemiológico para entrada na cidade de Boa Vista foi bastante compartilhada nas redes sociais, mas pode ter sido uma estratégia do suspeito para confundir a polícia sobre o seu real paradeiro. Uma estratégia muito comum utilizada por fugitivos. Ainda assim, a polícia vai investigar todas as possibilidades. No formulário consta todos os dados pessoais de Rafael.

Repercussão

O caso ganhou repercussão nacional e a mãe do suspeito, que está em São Paulo, deu declarações para um programa de televisão dizendo que não acredita que o filho tenha cometido o crime. Ela acha que Rafael pode ter sido sequestrado pelas supostas pessoas que mataram a Miss Manicoré. Questionada sobre isso, a delegada descarta a possibilidade.

"Temos várias provas e indícios que ele é o autor do crime. As imagens do condomínio que mostram os dois chegando e depois ele saindo com uma roupa diferente só é um dos fatores que indicam que ele é culpado", disse Zandra Ribeiro.

Sepultamento

O corpo Kimberly foi transportado nesta tarde da capital ao município de Manicoré (distante 332 quilômetros em linha reta de Manaus), onde serão feitos o sepultamento e enterro da jovem.

Confira o mandado de prisão