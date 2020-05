Namorado fugiu com celular de miss morta em Manaus, releva polícia

Manaus - Após ser confirmado que Rafael Fernandez Rodrigues, de 31 anos, está em Roraima, possivelmente em Boa Vista, a Polícia Civil do Amazonas deu, na manhã desta quarta-feira (13), mais informações sobre o relacionamento, possivelmente abusivo, que ele mantinha com a miss Manicoré e finalista do concurso Miss Amazonas 2019, Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos.

A jovem foi encontrada morta, na madrugada da última terça-feira (12), dentro do apartamento de Rafael, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A miss estava desaparecida desde o último domingo (10), quando havia saído de casa de familiares juntamente com Rafael.

Em entrevista na manhã de hoje, a delegada Sandra Ribeiro, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que está confirmado, por meio do depoimento da amiga da vítima, que Kimberly tentava terminar o relacionamento, mas Rafael não aceitava.

"A amiga informou que Rafael era muito ciumento e que controlava todas as redes sociais de Kimberly. Na visão dele, a miss se exibia muito. Não temos informações se Kimberly sofreu ou sofria agressões físicas por parte do namorado", disse a delegada.

Ao ser questionada sobre a existência de novas imagens das câmeras de segurança em Roraima, que registram se Rafael, de fato, chegou em Boa Vista, Sandra informou que não pode divulgar a informação para não comprometer o andamento das investigações.

Ela também descartou a possibilidade de ele estar recebendo ajuda de terceiros, e acreditam na hipótese de que ele está sozinho, e também foi confirmado que ele levou o telefone de Kimberly.

"Ele levou o celular da vítima. O que foi recuperado foram o notebook, está sendo analisado, e a caixa do celular dele. Também estamos com alguns pertences de quando ela entrou com ele no apartamento, como roupas e a bolsa", disse a delegada.

Ao ser questionada se o telefone foi rastreado até ele, a delegada preferiu não dar detalhes sobre o assunto. Sandra finalizou a entrevista ressaltando que novas informações sobre o caso serão passadas quando o suspeito for preso.

Procurado

A partir desta quarta (13), oficialmente Rafael é considerado foragido da Justiça do Amazonas. A imagem dele passou a ser divulgada pela Polícia Civil do Amazonas como procurado. Conforme divulgou a polícia, uma das linhas de investigação aponta que o crime teria sido motivado pelo fato de que Rafael não aceitava o fim do relacionamento com a miss.