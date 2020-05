Suspeitos de assaltos no bairro Cidade Nova são detidos em Manaus

Manaus - Nesta terça-feira (12), a Polícia Militar deteve dois homens de 22 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos suspeitos de assaltos na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e três celulares.

Os policiais foram alertados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), no início da tarde da terça-feira, que ocupantes de um carro Renault estariam praticando assalto perto de um dos shoppings da zona norte.

A equipe iniciou buscas imediatamente, avistando o carro descrito na avenida Margarita. O veículo foi abordado, e os três ocupantes foram revistados, não sendo nada encontrado com eles; em revista no veículo, no entanto, foram encontrados os materiais apreendidos.

Diante das evidências, os dois homens e o adolescente foram encaminhados, juntamente com a materialidade e o carro que ocupavam, ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providencias cabíveis.

*Com informações da assessoria