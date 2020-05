Homem vara telhado de casa ao tentar fugir após agredir mulher no AM

Presidente Figueiredo (AM)- Um homem, ainda não identificado, agrediu fisicamente uma mulher no bairro das Orquídeas, no município de Presidente Figueiredo (distante à 107 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu no início da noite de terça-feira (12).

Ao avistar uma viatura da Guarda Municipal, que passava no momento da agressão, o homem confundiu com uma viatura da polícia e fugiu pulando vários telhados de casas - que ficam na parte baixa do bairro.

Uma moradora, que não quis se identificar, disse que escutou barulho no telhado e pensou ser gatos, quando, de repente, o telhado quebra e o homem cai na cozinha da testemunha.

"Eu estava na sala, quando ouvi um barulho no telhado e pensei que fosse gatos. Fui até à cozinha para espantá-los e me deparei com o homem caindo perto da pia. Me desesperei e chamei os vizinhos. Na hora passava uma viatura da Polícia Militar e Guarda Municipal, que me socorreram. Pensei que o homem estivesse morto", disse a mulher.

O homem foi levado até o hospital para atendimentos e depois levado até à delegacia pela própria Guarda Municipal que registraram a Ocorrência no 37° DIP de Presidente Figueiredo. Segundo o delegado Valdinei Silva, a vítima não deu prosseguimento no caso e o homem foi liberado.