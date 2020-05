Trio é preso por assaltar loja por duas vezes no Jorge Teixeira

A investigação foi feita por policiais civis do 30° DIP | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Três assaltantes, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos, nesta quarta-feira (13), em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de roubo cometido por duas vezes em uma loja de materiais de construção - localizada na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Os crimes aconteceram nos dias 16 e 24 do mês de março deste ano e os suspeitos foram presos em locais distintos da capital.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante os delitos, um dos suspeitos segurava as vítimas, enquanto outro pegava pertences e o terceiro cuidava da fuga do grupo.

"Após os crimes, iniciamos as investigações - ocasião em que os três foram presos em flagrante por outros crimes. Ontem, os mandados de prisão foram expedidos e montamos uma operação, em que conseguimos fazer com que os três suspeitos fossem presos ao mesmo tempo em locais distintos. Agora, eles estão respondendo pelos crimes que cometeram. Inclusive, as vítimas foram feitas reféns. Eles sempre realizavam a abordagem no horário de fechamento da loja. Eles já sabiam como agir, mas a polícia sempre vai estar incomodando quem comete esse tipo de crime", explicou Mozer.

O delegado destacou que os suspeitos já têm passagem pela polícia por tráfico, associação para o tráfico e crimes contra o patrimônio. O trio foi conduzido ao prédio do 30° DIP e permanece à disposição da Justiça.