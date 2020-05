Homem é esfaqueado pela companheira em quarto de motel na Zona Leste

O homem recebeu atendimento médico no HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Uma noite de amor, quase termina em tragédia na noite de terça-feira (13), em um motel localizado na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira (Zona Leste). Um homem de 34 anos foi esfaqueado no peito pela própria companheira após uma discussão no lugar.

Segundo o relato de funcionários do estabelecimento, o casal entrou no quarto e após alguns minutos, o homem começou a gritar pedindo por socorro. Ao perceberem que ele estava sangrando com um corte na região do peito, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para ir até o motel. A vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo (Zona Leste).

Em vídeos que repercutiram em redes sociais, o homem aparece tocando no peito aberto e um conhecido pede para que ele vá ao hospital. A companheira, autora da facada, permaneceu no motel e questionada sobre o que a motivou a cometer o crime, respondeu que na hora da raiva ninguém pensa.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde do homem esfaqueado.