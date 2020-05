Irmãos com revólver e drogas são presos no Alvorada em Manaus

eles confessaram que no quarto em que residiam, havia mais porções de droga escondidas | Foto: Divulgação

Manaus- Os irmãos estavam com atividades suspeitas e foram abordados por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no beco Santa Maria, bairro Alvorada, Zona Oeste da capital. Ambos, sendo um jovem de 19 anos e um menor de idade de 17 anos, foram abordados quando policias realizam a ronda na noite da última terça-feira (12). C

Com eles, foram encontrados pelo menos 58 pinos de supostamente cocaína. Além das drogas, os policiais apreenderam também um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração intactas, duas munições calibre 38, intactas e um aparelho celular.

Ao serem questionados sobre os materiais, eles confessaram que no quarto em que residiam, havia mais porções de droga escondidas. Feitas as buscas no local, a guarnição encontrou mais 56 pinos da mesma substância.

Com este flagrante, os suspeitos foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

