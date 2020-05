Aposentada com deficiência tem auxílio levado por ladrões e pede ajuda

| Foto:

MANAUS- A dona de casa, Keila Barros da Costa, de 52 anos, beneficiária do INSS como portadora de deficiência, foi assaltada no dia 05 de maio deste ano, na Avenida Noel Nutels, núcleo VI, bairro Cidade Nova, por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com ela, na ocasião, ela havia acabado de sair de um caixa eletrônico, onde teria recebido o benefício do INSS e auxílio emergencial do filho, que também tem problemas mentais. Todo o dinheiro, um total de R$ 1648, estava em uma bolsa, levada pelos ladrões, além de um celular

A dona de casa registrou boletim de ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia, porém ainda não teve resultados da investigação policial. Segundo ela, os assaltantes estavam de capacete, eram jovens e bem vestidos, mas ela não conseguiu anotar a placa do veículo, pois foi ameaçada de morte, caso olhasse para trás.

Desde o dia do assalto, ela diz estar sem dinheiro para pagar o aluguel da quitinete e comprar os alimentos. "Desde o dia que fui assaltada, estamos sem dinheiro. Já são quase 2 horas da tarde e ainda não comi nada. Estou a ponto de ser despejada, pois não consegui pagar o aluguel da quitinete onde moro", disse ela.

Keila procurou o Portal EM TEMPO para pedir ajuda. "Eu gostaria de pedir ajuda a pessoas de bom coração, com qualquer quantia, para que possamos arcar com as despesas. Já fui à igreja, a vários lugares, mas nesse tempo de pandemia, não pode haver aglomeração, então está difícil, receber ajuda. Eu sou uma pessoa responsável e gosto de pagar as minhas contas direitinho", disse ela.

Para ajudar a Sra Keila, que encontra-se em situação difícil, basta ligar para o telefone (92) 99410-6472 ou depositar qualquer quantia, na conta abaixo:

Banco Bradesco

Nome: Keila Barros da Costa

CPF: 273.459.392-00

Agência 3734

Conta: 0013736-7