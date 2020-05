Dezenove pessoas são presas em Manaus e no interior do AM

Em Manaus, as guarnições conseguiram apreender quatro armas de fogo | Foto: Reprodução

Amazonas - Em Manaus e em municípios do interior, 19 suspeitos foram presos e quatro adolescentes apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entre esta terça-feira (12) e a madrugada de hoje (13). As prisões ocorreram pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Só na capital, as guarnições conseguiram apreender quatro armas de fogo, um carregador de pistola, três simulacros, nove munições, várias porções de drogas, uma faca, um celular e mais de R$ 300 em espécie.

Na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital, dois infratores armados efetuaram um roubo a uma drogaria. Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e, ao chegar no local, se depararam com a dupla já em fuga, com a motocicleta de um funcionário do estabelecimento. Eles foram alcançados pelos policiais militares na avenida Solimões, no bairro Japiim. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 com quatro munições intactas, uma faca, um celular e R$ 81 em espécie.

Durante patrulhamento de rotina na rua Monte Sinai, bairro Terra Nova, na zona norte da cidade, policiais militares da Força Tática avistaram um adolescente de 17 anos em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrada uma pistola 840 com carregador e duas munições intactas.

Em um conjunto habitacional na avenida Urucará, no bairro Cachoeirinha, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 25 anos e outro de 23 anos em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, os policiais encontraram 169 pinos de cocaína, uma porção média da mesma substância, três trouxinhas de oxi e R$ 57 em espécie.

Interior

Nas últimas 24 horas, duas pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido no interior do Estado. As prisões ocorreram por tráfico de drogas nos municípios de Alvarães e Ipixuna.

Em Ipixuna (a 1.363 quilômetros de Manaus), um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais militares após esconder drogas para um traficante do município, que está preso. Os policiais foram avisados sobre a ação do adolescente e se deslocaram até o endereço indicado. No quintal da casa, foram apreendidas 50 trouxinhas de pasta base de cocaína, que estavam enterradas.

*Com informações da assessoria