Homem é preso após agarrar à força funcionária de UBS no Mauazinho

O homem foi preso por importunação sexual | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Na tarde desta quarta-feira (13), por volta das 14h, um homem de 36 anos foi preso após entrar em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Vila da Felicidade, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, e apalpar as nádegas de uma funcionária de 39 anos.

A vitima contou ao EM Tempo que estava em um setor restrito do lugar, quando foi surpreendida pelo suspeito - que aparentava estar alterado e sob efeito de substâncias entorpecentes ou bebidas alcoólicas. O homem tentou agarrar a mulher e apalpou as nádegas dela, momento em que reagiu a ação, pegou uma vassoura e atingiu o suspeito com vários golpes.

Na delegacia, o preso ainda tirou graça | Foto: Suyanne Lima





Imediatamente, as pessoas que estavam na unidade de saúde acionaram a polícia. Os policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até a unidade e detiveram o homem.

"Ele veio tirar graça para o meu lado, mas acabou se dando mal. Depois que chegou aqui na delegacia, rapidinho ele ficou bom e disse que não fez nada. O que ele fez comigo é um absurdo", declarou a vítima.

Procedimentos

O homem foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. No local, ele informou não ter passagem pela polícia e ser natural de Careiro da Várzea.