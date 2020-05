Justiceiros matam assaltante no bairro Nova Esperança, em Manaus

O caso aconteceu após o rapaz entrar em uma rua sem saída | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Moradores do bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus, revoltados com a criminalidade, decidiram fazer justiça com as próprias mãos, na tarde desta quarta-feira (13), por volta das 15h15, na rua Doutor Medeiros. Eles agrediram até a morte um homem suspeito de cometer assalto.

Segundo informações de testemunhas, o rapaz - que não teve o nome revelado - correu para a rua sem saída. Ele estava acompanhado de um comparsa. A vítima do suposto assalto e outras pessoas teriam seguido a dupla.

Ainda conforme moradores, um dos assaltantes teria conseguido pular um muro e fugido por uma área de mata. O homem foi supostamente baleado. Já o outro rapaz foi alcançado e agredido fisicamente com pedaços de madeira. O homem agonizou em via pública até a morte.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas apenas constatou a morte. Os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área.

O Instituto Médico Legal (IML) e Departamento de Perícia Técnico-Científica se deslocaram até a ocorrência para os procedimentos de remoção e perícia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Acompanhe a reportagem feita no local do crime: