Na Compensa, dupla é presa com armas, munições e drogas

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, de 20 e 25 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (13), na rua do Areal, beco Trêlelê, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Com os suspeitos, a polícia apreendeu duas armas de fogo, munições e porções de drogas, supostamente cocaína, oxi e maconha.

Durante o patrulhamento ostensivo preventivo, os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam denúncia, informando que dois homens estavam portando armas de fogo e comercializando drogas no bairro.

A 8ª Cicom, com o apoio da viatura da Rocam, realizou cerco policial no local denunciado e localizou os suspeitos. Na revista foram encontradas uma pistola calibre 380, 17 munições de calibre 380, um revólver calibre 38, quatro munições de calibre 38, 80 porções supostamente de maconha, 40 porções supostamente de oxi, 19 porções supostamente de cocaína, além de R$ 52 em espécie e dois chips de operadoras.

Os presos foram conduzidos até o prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria