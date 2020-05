Golpe do delivery? É a inovação da bandidagem de Manaus na pandemia

Manaus - A população de Manaus está sofrendo com mais um golpe: dessa vez a malandragem dos bandidos acontece por meio de supostos serviços de delivery, amplamente acionados durante o isolamento social. Segundo o delegado titular do 9º Distrito Integrado de Polícia, Pablo Giovani, a unidade policial tem recebido denúncias formais e informais envolvendo supostos entregadores.

“Semana passada, uma pessoa nos informou que um entregador estava a caminho de sua residência para realizar uma entrega de coxinhas, porém, esta pessoa não havia efetuado nenhum pedido. Depois da insistência do motoboy, a denunciante resolveu nos acionar”, explicou o delegado.

Uma equipe da Polícia Militar deslocou-se até o local. Na abordagem, o suspeito não portava nenhum tipo de material ilícito e não constava em seu nome nenhum mandado de busca.

Segundo Giovani, em ações suspeitas como essa, o cidadão deve imediatamente acionar a polícia através de canais de denúncia, como o 190 ou por linhas diretas das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms).

“Caso isso aconteça, é fundamental que a pessoa ligue para o 190 ou para o telefone da Polícia Militar de sua área porque a pessoa pode estar fazendo um teste para saber se há alguém no local e até mesmo, cometer um roubo ou furto”, orienta o titular do 9º DIP.

Outra dica importante é se certificar da veracidade do serviço e das características dos profissionais que fazem entrega, como a cor da farda por exemplo. Como forma de proteção do novo coronavírus, é recomendável que o cidadão também não permita a entrada do profissional na residência, pedindo que ele deixe o pedido em um recipiente em ambiente externo. Também é importante estar acompanhado na hora de receber e pagar o serviço.

*Com informações da assessoria