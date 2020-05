Vídeo: Bandido atira em ambulantes após arrastão em Manaus

Imagens de um estabelecimento no local mostra parte da ação dos criminosos | Foto: Divulgação

Manaus - Vendedores ambulantes que atuam na avenida Francisco Queiroz, bairro Manoa, Zona Norte de Manaus, foram alvos de dois assaltantes no final da tarde desta quarta-feira (13). As vítimas reagiram e por muito pouco não foram atingidas com por um disparo feito por um dos suspeitos.

Conforme a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 17h30, a dupla abordou os trabalhadores e anunciou o assalto. Imagens de um estabelecimento no local mostram parte da ação dos criminosos.

A gravação mostra os dois suspeitos armados, um deles usava capacete para não ser identificado. O segundo usava uma bermuda bege, camiseta e boné azul. Até o memento nenhum foi identificado.

Carro alvejado pelo disparo do assaltante | Foto: Divulgação

No vídeo também é nítido que alguns ambulantes perceberam o arrastão e fugiram antes de se tornarem alvos da dupla. Na fuga, os suspeitos saem caminhando com as armas em punho, mas logo são surpreendidos com a revolta das vítimas.

"Um reparador de carro jogou um pedaço de madeira contra os bandidos e um deles atirou na direção dos ambulantes. Ninguém foi atingido porque o suspeito se atrapalhou e deixou cair o carregador da pistola, calibre 380", informou o tenente Gadelha, da 18ª Cicom.

O disparo feito pelo assaltante teria atingido um veículo estacionado nas proximidades. A dupla conseguiu fugir em uma moto Yamaha MT-150, de cor azul. A equipe policial foi até o local da ocorrência e apreendeu a peça da pistola com munições. O material foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja a ação dos assaltantes

Dupla fugiu em uma moto azul | Autor: Divulgação