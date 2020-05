'Negão' do Lírio do Vale é assassinado a tiros e tem moto roubada

A motocicleta foi levada pelos suspeitos que fugiram sem ser identificados | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O vendedor de açaí David Jorge Ribeiro Soares, o "Negão", de 34 anos, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (13), por volta das 19h, na rua São José, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. O homem foi surpreendido por dois suspeitos que roubaram a motocicleta dele e efetuaram disparos.

Segundo moradores da área, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta - que pediram para que ele entregasse a chave da motocicleta, modelo Honda Titan Preta, de placa PHT-4C12. David teria tentado esconder a chave e foi alvejado com os tiros. Testemunhas ouviram, pelo menos, cinco disparos.

A motocicleta foi levada pelos suspeitos que fugiram sem ser identificados. Há a hipótese do crime de latrocínio [roubo seguido de morte], mas os moradores também suspeitam da possibilidade de acerto de contas. Segundo eles, a vítima era conhecida por andar em meio aos criminosos da região.

As declarações dos moradores são extraoficiais e somente a investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) poderá apontar a motivação e as circunstâncias do crime.

A equipe da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fez o isolamento no local do assassinato e aguardam a remoção do Instituto Médico Legal (IML).

