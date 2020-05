Mototaxista é executado com tiros na cabeça na Zona Norte de Manaus

O mototaxista ainda tentou fugir, mas foi alvejado em via pública | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Rômulo de Almeida Lopes, de 36 anos, foi executado com, pelo menos, três tiros na região da cabeça na noite desta quarta-feira (13). A vítima estava trabalhando quando foi atacada pelos assassinos na alameda Rio Negro, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Rômulo estava na frente de um bar quando foi surpreendido por dois homens, ainda não identificados, que chegaram a pé no local. O mototaxista ainda tentou fugir, mas foi alvejado em via pública.

Depois dos disparos, os suspeitos fugiram sem levar nada da vítima. Pelas características iniciais, a Polícia Militar suspeita que o assassinato foi motivado por um acerto de contas. Rômulo era morador do bairro. A família esteve na cena do crime, mas não falou com a imprensa.

A 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência, mas não conseguiu encontrar nenhum dos suspeitos. Com medo de represálias, os moradores da área evitaram repassar mais detalhes sobre os assassinos para a equipe policial.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).