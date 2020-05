Suspeito de matar Kimberly sofre acidente em Roraima e segue foragido

O acidente aconteceu no município de Caracaraí | Foto: Divulgação

Manaus - O carro modelo Audi, de cor branca, e placa PHH-7B39, que pertence a Rafael Fernandes, de 31 anos, principal suspeito do assassinato da miss Manicoré Kimberly Mota , de 22 anos, foi encontrado na tarde de quarta-feira (12), em um trecho da BR-174, em Roraima. O servidor público estaria dirigindo em alta velocidade quando perdeu o controle em uma curva da rodovia. O veículo só parou quando capotou fora da pista.

O carro de luxo de Rafael foi encontrado bastante danificado. Conforme a Polícia Civil de Roraima (PC-RR), o acidente aconteceu nas proximidades do Parque Nacional do Viruá, no município de Caracaraí.

Rafael é suspeito de matar Kimberly com três facadas | Foto: Divulgação

A fuga

Rafael fugiu da cena do crime, por volta das 1h35 da última segunda-feira (11). A presença do suspeito em Roraima foi confirmada após ele ter preenchido, por volta das 10h do mesmo dia, um boletim epidemiológico, no posto de fiscalização do município de Jundiá.

Por meio de nota, a PC-RR informou, ainda, que recebeu informações de que após sofrer o acidente, o foragido pediu socorro na Vila Petrolina e depois pegou carona para Boa Vista.

Força-Tarefa