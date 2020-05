Rafael está tentando entrar na Venezuela e fugir para a Espanha

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (14), o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, principal suspeito de matar a Miss Manicoré, Kimberly Karen Mota, de 22 anos, está tentando fugir para Venezuela e chegar até a Espanha.

O carro de Rafael foi encontrado capotado, na última quarta-feira (13), em um trecho da BR-174, em Roraima. Segundo informações do delegado, ele pediu ajuda a um caminhoneiro.

"Ele estava em alta velocidade na BR-174 e acabou capotando em uma curva, no km 30, antes de Caracaraí. Ele ficou um pouco lesionado na altura do pescoço, mas, conseguiu sair do veículo", disse Martins.

O delegado também informou que ele pode estar a caminho da fronteira. "Ele pediu ajuda a um caminhoneiro que o levou até Caracaraí. De lá pegou um táxi e foi para Boa Vista, depois ele pegou outro táxi e seguiu para Pacaraima. Estamos presumindo que ele está tentando entrar na Venezuela e, de lá, seguir até Margarita, com destino final a Espanha".

Rafael é o principal suspeito da morte da namorada, a miss Kimberly Mota | Foto: Divulgação

Conforme o delegado, há possibilidade de Rafael ter parentes na Espanha e deve estar tentando chegar ao país para se esconder na casa de algum familiar.

O taxista que levou Rafael até Boa Vista informou à polícia que Rafael pediu para parar em uma caixa eletrônico e tirou dinheiro.

Ainda segundo Paulo Martins, Rafael está com um cartão de crédito ativo. "Ele está com cartão de crédito e pode realizar saques, mas, sabemos que ele não está com muito dinheiro.Estamos providenciando medidas para tentar bloquear as contas dele", informou Paulo.

Dificultar prisão

O delegado ressaltou que se Rafael conseguir passar na fronteira dificultará um pouco mais prisão. A polícia está trabalhando para impedir que ele consiga entrar na Venezuela.

