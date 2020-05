Disfarçados de entregadores, dupla rouba moto de vendedor em Manaus

Manaus - Um vendedor teve a motocicleta roubada por criminosos esta semana, enquanto estava indo visitar amigos na avenida Liberdade, bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

A vítima, Geovane Rodrigues, informou ao Portal Em Tempo que a pilotava a moto quando foi abordado pela dupla. "Estava indo na casa do meu amigos, na última segunda-feira (11), quando os dois criminosos, em uma moto, me abordaram no meio da rua quando eu ainda estava em movimento", disse Geovane.

Ele relata que o homem, que estava na garupa da moto, estava com uma bolsa do iFood e segurava uma arma. Foram levados o telefone celular da vítima e a moto, modelo XRE 300, de cor azul.

Após o assalto, Geovane informou o caso a uma viatura policial, que fazia ronda na área. Os policiais fizeram o rastreamento da moto, por meio do sinal de GPS e a moto foi recuperada.

A moto, que possui um sistema de travamento, foi encontrada abandonada. Os criminosos ainda tentaram desmanchar a carcaça do veículo, mas optaram por fugir antes da chegada da polícia.

Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e realizaram as buscas para localizar os criminosos, mas até à publicação desta matéria não havia respostas.