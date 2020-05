Adolescente é apreendido com drogas, armas e dinheiro no bairro União

Material apreendido com drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada desta quinta-feira (14), um adolescente de 17 anos foi apreendido por comercializar drogas e portar arma de fogo na rua Beira Rio, bairro União, Zona Centro-sul de Manaus.

Moradores da localidade acionaram a polícia via disk denúncia, por meio da plataforma WhatsApp, informando que suspeitos estariam comercializando entorpecentes e alguns deles estavam armados.

Os policiais militares da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) atenderam a ocorrência por volta das 2h30. Alguns, ao perceberem a presença da polícia, conseguiram fugir, mas o adolescente não teve a mesma sorte e acabou apreendido.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 40, modelo Taurus, com numeração intacta, uma espingarda calibre 36, marca Boito, também com numeração intacta, um pino de supostamente cocaína, e, R$1.180 em espécie.

O adolescente e o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).