Homem é preso por estuprar criança de 7 anos no bairro da Paz

A prisão foi realizada pelos policiais civis da Derfd | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Roberto dos Santos Marques, de 57 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 10h, na rua Henoch Reis, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O homem foi condenado a mais de 10 anos de prisão por estuprar uma criança que tinha apenas sete anos, em 2003, quando aconteceu o crime.

O delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), explicou que os policiais civis da especializada estavam realizando diligência de um caso distinto no bairro da Paz, quando foram acionados por moradores do local que informaram que Roberto era foragido da Justiça.

A equipe de policiais civis realizou uma consulta no nome do suspeito e constatou que havia um mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão pelo estupro da vizinha de sete anos.

"Ao verificarmos a ordem judicial, imediatamente demos voz de prisão a ele - que prontamente foi conduzido ao prédio da especializada para os procedimentos cabíveis. No decorrer do processo, ele chegou a responder pelo crime no regime semiaberto, mas acabou aproveitando uma das saídas e não retornou para a prisão", contou Goes.

Roberto deverá ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá cumprir a pena imposta pela Justiça pelo crime cometido.