Polícias do AM e RR se unem para prender assassino de miss Manicoré

Força-tarefa foi montada em Roraima para capturar Rafael | Foto: Divulgação

Boa Vista (RR) - O delegado-geral da Polícia Civil de Roraima (PC-RR), Herbert de Amorim Cardoso, divulgou, nesta quinta-feira (14), um vídeo dando detalhes das buscas, que estão sendo realizadas naquele estado, para capturar Rafael Fernandes Rodrigues , de 31 anos, o principal suspeito da morte da miss Manicoré Kimberly Karen Mota , que tinha 22 anos.

A vítima foi encontrada morta por golpes de arma branca, na madrugada da última terça-feira (12), no apartamento do ex-namorado, um imóvel situado na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Herbert Cardoso informou que, a partir do encontro do corpo da jovem, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) entrou em contato com as equipes policiais de Roraima e iniciou-se uma investigação em parceria.

Ao longo da análise de imagens de câmeras de segurança, foi constatado a passagem de Rafael pelo posto de fiscalização de Jundiá, na divisa entre Amazonas e Roraima, às 5h50 de segunda-feira (11).

"Intensificamos as investigações e constatamos que, ao longo da rodovia federal BR-174 até Boa Vista, não havia, em outras câmeras de segurança, a imagem desse veículo. Posteriormente, recebemos a informação do acidente de um veículo na curva do Parque Nacional Viruá e confirmamos que era o carro utilizado por Rafael . Chegou ao nosso conhecimento que um taxista levou o suspeito até à rodoviária de Boa Vista, onde ele sacou dinheiro e, posteriormente, pagou pelo serviço de taxí, pois estava sem dinheiro", explicou o delegado-geral da PC-RR.

Buscas em Roraima

A autoridade policial destacou que buscas foram realizadas em hotéis, pensões e estabelecimentos do centro da cidade, além de possíveis contatos que Rafael poderia ter com amigos ou até familiares em Boa Vista.

"Além desses locais, ao termos a informação do saque de uma quantia em dinheiro, iniciamos as buscas em pontos fundamentais que são as fronteiras com a Guiana Inglesa e Venezuela. As equipes do grupo de resposta imediata da PC-RR, juntamente com as equipes de Pacaraima, Bonfim, Polícia Rodoviária Federal, Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), Polícia Militar de Roraima e PC-AM estão fazendo um trabalho conjunto e de inteligência com as forças de segurança dos dois países vizinhos. Esperamos localizar, o mais breve possível, o procurado", concluiu Cardoso.

Nesta quarta-feira (14), o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que há possibilidade de Rafael ter parentes na Espanha e estar tentando chegar à Europa, para se esconder na casa de algum familiar.

Ainda segundo o delegado, Rafael está com um cartão de crédito ativo. "Ele está com cartão de crédito e pode realizar saques, mas sabemos que ele não está com muito dinheiro. Estamos providenciando medidas para tentar bloquear as contas dele", destacou o delegado.