Ladrão volta ao local onde roubou ambulantes para fazer compras

Toda ação dos suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança da área | Foto: Divulgação

Manaus - Ousadia é a palavra que pode definir a atitude de Carlos Gabriel Naveco, de 24 anos. Na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 11h30, ele foi reconhecido por comerciantes da avenida Francisco Queiroz, do conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus, como autor de um assalto cometido no fim da tarde de quarta (13), ao passar pelo mesmo lugar. O suspeito decidiu ir às compras na área onde junto com um comparsa ameaçou e roubou dinheiro das vítimas.

Toda a ação dos suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança da área. Carlos e o comparsa abordaram os comerciantes e anunciaram o assalto apontando uma arma de fogo. Durante a fuga, os suspeitos foram surpreendidos pelas vítimas, que atiraram pedras e pedaços de madeira contra eles.

Um disparo de arma de fogo foi efetuado, mas não atingiu nenhuma vitima. Em seguida, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Comerciantes da área estavam em mais um dia normal de trabalho e perceberam a presença de Carlos na manhã de hoje (14) realizando compras na área. Imediatamente o rapaz foi reconhecido tantos pelas imagens de câmeras de segurança como pelas próprias vítimas e foi detido.

Uma guarnição da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e prendeu Carlos com algumas sacolas de compras.

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.