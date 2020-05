Miss estava grávida? Rafael voltou a Manaus? Saiba mais

A principal suspeita da polícia é que Kimberly tenha sido morta após uma briga com o ex-namorado | Foto: Divulgação

Manaus - A morte da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota , que tinha 22 anos, continua movimentando as manchetes de jornais e redes sociais. A sociedade acompanha cada passo da investigação e da caçada das polícias, que tem um único objetivo: colocar Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos , atrás das grades. O que teria levado o principal suspeito do crime a cometer o crime? Um surto? Alguma notícia inesperada? Uma gravidez indesejada? Kimberly lutou com o suspeito até não ter mais forças?

Essas são perguntas feitas pela sociedade que poderão ter respostas concretas com o resultado do exame necroscópico da jovem. O documento ainda não está pronto, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O órgão informou ao Em Tempo que assim que finalizado, o laudo será enviado para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) como elemento das investigações do crime. Além da autopsia, o resultado da perícia complementar realizada na manhã de quarta-feira (13) deve ajudar na elucidação da dinâmica e circunstâncias do crime.

Caçada internacional

Enquanto isso, Polícias Civis de Roraima e do Amazonas se uniram para encontrar Rafael. Agora, as buscas ganham reforço da polícia venezuelana -que vasculha hotéis da região da fronteira com o Brasil.

A partir do encontro do cadáver da jovem e da constatação que o principal suspeito do crime passou peloposto de fiscalização de Jundiá, na divisa entre Amazonas e Roraima, às 5h50 de segunda-feira (11), uma força-tarefa foi montada pelo grupo de resposta imediata da PC-RR, juntamente com as equipes de Pacaraima, Bonfim, Polícia Rodoviária Federal, Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), Polícia Militar de Roraima e PC-AM e forças de segurança da Guiana Inglesa e Venezuela para capturar o suspeito e impedir a entrada dele em países vizinhos.

Carro de Rafael após acidente na BR-174 | Foto: Divulgação

Rafael voltou a Manaus?

Questionados sobre a possibilidade de Rafael ter retornado ao Amazonas após passar na barreira de fiscalização Roraimense, servidores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) descartaram a possibilidade devido à repercussão do caso e pelo encontro do veículo de Rafael, modelo Audi, de cor branca, e placa PHH-7B39, na tarde de quarta-feira (12), em um trecho da BR-174, após um acidente .



"É um caso de bastante repercussão, o rosto dele está em todo lugar. Ele é uma pessoa que possui alto poder aquisitivo, mas acreditamos que logo mais ele será preso. A hipótese principal é de que ele queira chegar à Espanha , pois ele possui dupla nacionalidade. Assim que ele for preso, a notícia vai se espalhar rápido, ainda mais com tantos grupos em aplicativos de mensagens instantâneas", relatou a fonte policial.

A PC-AM informou, por meio de nota, que o efetivo da Polícia Civil de Roraima já tem conhecimento de que Rafael pediu socorro na Vila Petrolina, naquele estado, e depois pegou carona para a cidade de Boa Vista (RR). O carro dele encontrado no acidente foi recolhido para pátio da Polícia Rodoviária Federal de Roraima, onde irá passar por perícia e depois será transferido para Manaus.

Investigações

Imagens de Rafael deixando onde ocorreu o crime | Foto: Divulgação