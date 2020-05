Em Manaus, jovem leva tiro no bumbum em briga do tráfico

Manaus - O jovem Charles Sá da Cruz, de 18 anos, foi atingido por um tiro do lado direito do bumbum na noite desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, Charles se envolveu em uma briga com traficantes da zona Norte de Manaus. O homem tentou correr do adversário, mas não conseguiu. O crime ocorreu na rua Galiléia, bairro Nossa Senhora de Fátima 1.

Assustados com os tiros, os moradores do Nossa Senhora de Fátima ligaram para a PM com o intuito de pedir ajuda. Porém, quando a polícia chegou, os criminosos já havia deixado o local.

Sangrando, Charles recebeu socorro dos vizinhos, que levaram o homem de imediato ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, situado na zona Leste. No hospital, o homem fará uma cirurgia para retirar a bala das nádegas.

De acordo com os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), existe um intenso tráfico de drogas na região, e não é de hoje que há essa disputa para comandar a área.